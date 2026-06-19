В Нижегородской области в рамках госпрограммы «Спорт России» завершились традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Вачский Азимут». Они проводились в дисциплинах

В Нижегородской области в рамках госпрограммы «Спорт России» завершились традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Вачский Азимут». Они проводились в дисциплинах «классика», «классика-общий старт», «спринт», «лонг» и «выбор». В состязаниях принимали участие более 1500 спортсменов из 40 регионов России. Сильнейших определяли в рамках всероссийских и межрегиональных соревнований. Отличное выступление показала сборная Владимирской области – на счету