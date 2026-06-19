У старого летчика спрашивают как он в таком возрасте еще летает. Он объясняет, что мол так и так жена привозит его в аэропорт, передает штурману, а тот его ужо к самолету ведет, сажает в кресло пилота, и все, как грится, ждем вылета. Дальше ниче сложного, ручку газа вперед, самолет в воздухе, врубаем автопилот и спать. Курс штурман проложит, так че все ништяк. Посадка немного сложнее: вырубаем автопилот, берем штурвал и как только второй пилот говорит штурману: "Щас эта старая сволочь нас всех угробит" плавно добираем штурвал на себя.
еще анекдот!