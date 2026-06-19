Инцидент произошёл 7 июня прошлого года. Двое мужчин стояли у входа в магазин алкогольной продукции на Девической. К ним подошёл нетрезвый хозяин забегаловки и стал обвинять в том, что они

Инцидент произошёл 7 июня прошлого года. Двое мужчин стояли у входа в магазин алкогольной продукции на Девической. К ним подошёл нетрезвый хозяин забегаловки и стал обвинять в том, что они якобы бросили мусор мимо урны. Потом предприниматель пытался прогнать мужчин. Последние скандалить не стали и зашли в алкомаркет. Но хозяин помещения пошёл за ними и