Умер Горбачев. И решили его поместить в мавзолей рядом с Лениным. Положили в саркофаг, задвинули внутрь... Наутро приходит караул меняться, глядь - а гроб с Г. на Кр. площади стоит. Задвинули обратно. На следующий день такая же история. Что делать? Отрядили к мавзолею бригаду ученых-спецов по паранормальным явлениям. Засели те в засаде у Мавзолея к вечеру. И ночью слышат - перепалка внутри. И голос такой картавый:
- Вы, батенька, к 2000 г. каждой семье отдельную квартиру обещали, вот и валите отсюда, здесь вам не коммуналка!
еще анекдот!