В культурно-выставочном пространстве «Галерея 4-6» Выставочного комплекса города состоялось открытие персональной выставки известного владимирского живописца Сергея Кремнева «Цветные

В культурно-выставочном пространстве «Галерея 4-6» Выставочного комплекса города состоялось открытие персональной выставки известного владимирского живописца Сергея Кремнева «Цветные сны». Погрузиться в красочный и одновременно эмоциональный мир мастера приглашают жителей и гостей города. Экспозиция под названием «Цветные сны» знакомит зрителей с работами мастера, продолжающего традиции прославленной владимирской школы живописи. Творчество Сергея Кремнева, члена Союза художников России,