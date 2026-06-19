Утром 19 июня 489 владимирских выпускников сдавали информатику, а 185 — устную часть английского языка, сообщили в региональном министерстве образования. Для проведения экзаменов в городе

Утром 19 июня 489 владимирских выпускников сдавали информатику, а 185 — устную часть английского языка, сообщили в региональном министерстве образования. Для проведения экзаменов в городе развернуто 33 пункта. Свои баллы школьники узнают к 1 июля. Тем временем 5050 девятиклассников сегодня писали ОГЭ по всем предметам, кроме русского языка и математики. Для них открыли 82 пункта.