Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор 19-летнему жителю областной столицы, по вине которого в ДТП погиб человек.

Молодого человека признали виновным по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ — за управление автомобилем в нетрезвом виде без водительского удостоверения, что повлекло смерть по неосторожности.Следствием установлено, что трагедия разыгралась в июле 2025 года. Осужденный, будучи пьяным и не имея права садиться за руль, двигался на «ВАЗ 21043» по парковке от дома 8-Б по улице Егорова в направлении дома 64-Б по улице Юбилейной. Выбранный скоростной режим не позволял ему полноценно отслеживать дорожную обстановку. При выполнении левого поворота из-за алкогольного опьянения водитель потерял контроль над машиной, не затормозил вовремя и сбил пешехода. От полученных тяжелейших травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.В ходе предварительного расследования фигурант полностью признал свою вину. По решению суда ему назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запрет на любую деятельность за рулем сроком на 2 года и 6 месяцев. Помимо этого, суд удовлетворил заявленные прокурором иски о компенсации морального и материального ущерба в пользу матери погибшего и его брата на общую сумму 1,95 миллиона рублей. Вынесенный приговор пока не обрел законную силу.