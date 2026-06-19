Во Владимире открывается «Лаборатория «BioMed» для юных исследователей.

Участники предстоящего интенсива получат ответы на вопросы о том, как выявлять опасные заболевания с помощью светового излучения и создавать современные лекарственные препараты. Все эти актуальные темы станут основой для занятий в рамках образовательного проекта «Лаборатория «БиоMed».С 6 по 17 июля на территории станции юных натуралистов «Патриарший сад» школьники погрузятся в изучение бионанофотоники — передовой дисциплины, возникшей на стыке физических, химических и биологических знаний. Данный курс дает ребятам от 13 до 16 лет редкую возможность примерить на себя роль академического исследователя задолго до выбора высшего учебного заведения.Учебный план предусматривает лекции и практикумы от приглашенных специалистов МИФИ и ВлГУ, разбор новейших терапевтических методик, ведение индивидуальных научных разработок, а также тематические экскурсии по Владимиру. Для учащихся начальных классов предусмотрена отдельная группа с игровыми заданиями, подготовленными студентами медицинских факультетов.Набор на курс подходит к концу, в старшем отряде вакантными остаются только 2 места. Записать ребенка на занятия и получить подробную информацию можно у организаторов по телефону: (4922) 778-401.