По случаю нового праздника в городе организовали концертную программу.

Новая праздничная дата, День многодетной семьи, закрепленная за 20 июня, появилась в календаре региона благодаря предложению депутатов областного Законодательного Собрания. Историческим покровителем торжества выбрали великого князя Всеволода, известного в истории как Большое Гнездо, который воспитал 12 детей и стал символом верности и родительского долга.Главным событием стал праздничный концерт в областном центре, объединивший на своей площадке многочисленные дружные семьи региона.Важной частью праздника оказалась торжественная церемония чествования выдающихся родителей. 15 супружеским парам вручили заслуженные дипломы за личный вклад в сохранение семейных традиций и достойное воспитание подрастающего поколения. Награды жителям вручили вице-мэр Елена Запруднова, руководитель Совета народных депутатов Николай Толбухин и священнослужитель Евгений Алексеенко.С поздравительными номерами порадовали собравшихся ведущие городские исполнители, включая группу «Владимир», певца Алексея Молдалиева, фольклорный коллектив «Вишенка» и вокальный театр «Калейдоскоп».Организаторы праздника искренне поздравляют большие семья региона, желая им согласия, крепкого здоровья, процветания и исполнения всех намеченных планов.