За три месяца этого года число нелегальных кредитных организаций выросло на 36% в сравнении с предыдущим кварталом. Банк России выявил 472 нелегальных кредитора. Количество компаний,

За три месяца этого года число нелегальных кредитных организаций выросло на 36% в сравнении с предыдущим кварталом. Банк России выявил 472 нелегальных кредитора. Количество компаний, работающих исключительно онлайн (без офисов), выросло в полтора раза. Для продвижения своих услуг они создавали страницы и группы в социальных сетях. На их блокировку было направлено более 1300 интернет-ресурсов, включая