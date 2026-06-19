В Минобразования области подвели итоги ежегодного регионального конкурса среди школ, которые внедряют инновационные образовательные программы. В числе победителей – 5 городских и 5 –

В Минобразования области подвели итоги ежегодного регионального конкурса среди школ, которые внедряют инновационные образовательные программы. В числе победителей – 5 городских и 5 – сельских школ. Каждое из учебных заведений получит по полмиллиона рублей из бюджета региона. Школы смогут направить эти средства на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической учебной базы, проведение