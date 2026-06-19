Устранение нарушений и исполнение условий контракта находится на контроле надзорного ведомства.

Городская прокуратура организовала проверку соблюдения правил благоустройства в Александрове. Инспекторы установили, что работы по ремонту пешеходной зоны на улице Ленина, проводимые в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ведутся с серьезными нарушениями.На объекте отсутствовало необходимое ограждение и предупреждающие знаки. Территория не была должным образом освещена сигнальными фонарями, что в темное время суток создавало реальную угрозу для пешеходов и водителей, особенно для детей.В адрес предпринимателя внесено прокурорское представление. Сейчас решается вопрос о привлечении подрядчика к административной ответственности.