Звезду сериалов Наталью Рудову подозревают в интрижке с
сыном российского миллиардера. Предполагаемый любовник 35-летней артистки еще не закончил институт.
Звезду сериалов Наталью Рудову подозревают в интрижке с
сыном российского миллиардера. Предполагаемый любовник 35-летней артистки еще не закончил институт.
В своем Instagram Наталья опубликовала снимок с отдыха в Ницце.
Рядом с актрисой пристроился младший сын миллиардера Сергея Саркисова – 19-летний
Сергей.
Наследник главы компании "РЕСО-Гарантия" предпочитает
звездных красоток. Не так давно юношу связывали отношения с дочерью олигарха
Игоря Кудряшкина, певицей Настей Кудри.
Однако теперь Сергей проводит время с Натальей. Рудовой, также, как и Саркисову-младшему, постоянно приписывают
новые романы с сильными мира сего, среди которых затесался рэпер Тимати, в
клипе которого Рудова снималась несколько лет назад.
Добавим, что Сергей очень завидный жених, правда, по
признанию самого юноши, в ближайшие 10 лет семью заводить он не намерен. Юноша планирует все время и энергию посвятить бизнесу. Два года наследник миллионера
работал в компании отца. Он уже прошел путь от простого менеджера до руководителя
проекта.
Саркисов-младший получает образование в одном из
престижнейших российских вузов – МГИМО. На пары юноша приезжает на небесно-голубом
Bentley, а зимние каникулы проводит в Куршевеле вместе с друзьями, что не
мудрено, с таким отцом-то. Сергей Саркисов-старший уже более восьми лет
попадает в рейтинг Forbes.
Его состояние составляет 750 миллионов долларов, сообщает StarHit.