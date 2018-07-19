Звезду сериалов Наталью Рудову подозревают в интрижке с сыном российского миллиардера. Предполагаемый любовник 35-летней артистки еще не закончил институт.

Звезду сериалов Наталью Рудову подозревают в интрижке ссыном российского миллиардера. Предполагаемый любовник 35-летней артистки еще не закончил институт.В своем Instagram Наталья опубликовала снимок с отдыха в Ницце.Рядом с актрисой пристроился младший сын миллиардера Сергея Саркисова – 19-летнийСергей.Наследник главы компании "РЕСО-Гарантия" предпочитаетзвездных красоток. Не так давно юношу связывали отношения с дочерью олигархаИгоря Кудряшкина, певицей Настей Кудри.Однако теперь Сергей проводит время с Натальей. Рудовой, также, как и Саркисову-младшему, постоянно приписываютновые романы с сильными мира сего, среди которых затесался рэпер Тимати, вклипе которого Рудова снималась несколько лет назад.Добавим, что Сергей очень завидный жених, правда, попризнанию самого юноши, в ближайшие 10 лет семью заводить он не намерен. Юноша планирует все время и энергию посвятить бизнесу. Два года наследник миллионераработал в компании отца. Он уже прошел путь от простого менеджера до руководителяпроекта.Саркисов-младший получает образование в одном изпрестижнейших российских вузов – МГИМО. На пары юноша приезжает на небесно-голубомBentley, а зимние каникулы проводит в Куршевеле вместе с друзьями, что немудрено, с таким отцом-то. Сергей Саркисов-старший уже более восьми летпопадает в рейтинг Forbes.Его состояние составляет 750 миллионов долларов, сообщает StarHit.