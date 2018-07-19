Жительница Австралии Робин Кэннер завоевала первое место в международном конкурсе в Сиэттле. Она стала самой возрастной королевой красоты с этого континента за его всю историю.

Жительница Австралии Робин Кэннер завоевалапервое место в международном конкурсе в Сиэттле. Она стала самойвозрастной королевой красоты с этого континента за его всю историю.Робин справилась с серьезной конкуренцией.Ей пришлось соревноваться с 22 соперницами из разных стран. При этоммногие из них были вдвое младше нее.К участию в конкурсах красоты женщинуподтолкнула личная трагедия. Дело в том, что семь лет назад в возрасте 22 лет отрака скончался ее сын Скотти. Тогда Кэннер казалось, что жизнь уже никогда неналадится. Конкурсы же дали ей уверенность в себе и стимул двигаться дальше.Австралийка призналась, что основной еецелью участия была возможность привлечь средствадля исследования онкологии. По профессии Робин физиотерапевт,передает Daily Mail. Уже 33года Она имеет собственную практику.После победе в конкурсе красоты Кэннер уверена,что "возраст – больше не клеймо". "Неважно, где вы и что случилось у васв жизни, вы всегда можете встать и сделать нечто невероятное", – заключилаона.Отметим, пожилые модели-женщины сейчас становятся все болеепопулярны, поскольку современная мода культивирует толерантность. Настоящая рекордсменка– 90-летняя английская модель ДафниСелф. Женщина представляет Nivea, Olay, рекламу линии D&GDiffusion Youth и другие проекты.