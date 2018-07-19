Сегодня Министерство обороны России обнародовало видеозаписи, которые сейчас наверняка внимательно изучаются специалистами по всему миру. На кадрах работа новейших российских систем вооружения: Сармата, Кинжала, Авангарда и Буревестника.

Сегодня Министерство обороны России обнародовало видеозаписи, которые сейчас наверняка внимательно изучаются специалистами по всему миру. На кадрах работа новейших российских систем вооружения: "Сармата", "Кинжала", "Авангарда" и "Буревестника". Тех самых ракет, которые впервые публично представил Владимир Путин в мартовском Послании Федеральному Собранию. Какие-то из них запущены в серийное производство, а какие-то — уже на боевом дежурстве.350 вылетов, в том числе более 70 с дозаправкой в воздухе. И это только за полгода. Авиационная эскадрилья, что базируется в Южном военном округе, отрабатывает применение новейшего комплекса "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами. По наземным и морским целям. "Кинжал" может быстро разогнаться до скорости в десять раз больше скорости звука. И маневрировать как по высоте, так и по горизонту."Детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп", — рассказывает заместитель командующего ВКС РФ Сергей Дронов.Сейчас экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполняют плановое дежурство над акваторией Каспийского моря. В рамках мероприятий стратегического сдерживания. Учитывая дальность действия "Кинжала", это позволяет держать под контролем территорию от Эгейского моря до Индийского океана.О том, что Россия обладает оружием, способным гарантированно уничтожить любого агрессора, президент России сообщил в своем Послании Федеральному Собранию 1 марта этого года. Главная цель — укрепление военной безопасности и повышение обороноспособности России. О существовании некоторых новейших систем вооружения даже некоторые специалисты тогда услышали впервые. Тот же "Кинжал". Или "Авангард", который способен действовать на межконтинентальной дальности, не используя при этом баллистические траектории, то есть не выходя из плотных слоев атмосферы. На скоростях, превышающих скорость звука более чем в 20 раз. "Авангард" — планирующий крылатый блок уже производится серийно. Блок к тому же оснащен средствами противодействия ПРО."В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию ракетного комплекса "Авангард" в эксплуатацию. Выполнены мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры позиционного района соединения для эксплуатации ракетного комплекса", — говорит заместитель командующего РВСН Сергей Пороскун.Траектория его непредсказуема, на завершающем этапе полета ракета движется ниже минимальной высоты перехвата существующих систем противоракетной обороны. Совершенное оружие. Как и "Буревестник" — боевая система с ядерной силовой установкой. Для нее вообще нет понятия дальности действия. Буревестник способен донести заряд до любой точки земного шара. При этом, по сколь угодно непредсказуемому маршруту. Система также неуязвима для средств ПРО."Создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке. На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводится их наземная отработка", — заявил главный научный сотрудник Двенадцатого ЦНИИ Минобороны Сергей Перцев.Собирают "Буревестник" вот в этих цехах. Эти кадры, судя по плакату-поздравлению наших футболистов с выходом в четверть-финал чемпионата мира, сняты совсем недавно. Ядерным двигателем оснащен и "Посейдон" — океанская многоцелевая система. Главное преимущество — почти 100% неуязвимость для противолодочных средств вероятного противника. Благодаря большой глубине погружения, высокой скорости хода, а также не прогнозируемой для противника траекторией движения."Данная система способна действовать как по корабельным ударным группировкам, так и ударным авианесущим, так и по любому объекту на берегу точечно, и в целом по всей системе инфраструктуры", — рассказывает советник начальника Генштаба МО РФ Игорь Касатонов.Сейчас завершаются комплексные испытания всех элементов и систем "Посейдона". Строго в соответствии с утвержденным Министром обороны графиком.А это ракетный комплекс "Сармат". Бросковые испытания уже завершены. Далее летные испытания. Самая мощная в мире межконтинентальная баллистическая ракета комплекса "Сармат" при огромном весе в 200 тонн имеет очень короткий активный участок полета. С такими характеристиками перехват "Сармата" любыми из стоящих сегодня в мире на вооружении систем ПРО крайне затруднен. Еще сложнее, а точнее просто невозможно, перехватить гиперзвуковые боевые блоки, которые "Сармат" может нести. Грозное оружие возмездия."Предприятиями промышленности, участвующими в создании комплекса, уже проведена модернизация и переоснащение своих производственных мощностей. В настоящее время они осуществляют закупку комплектующих и материалов, необходимых для производства первой опытной партии МБР. Перспективный ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат" заступит на боевое дежурство в соответствие с директивными сроками", — говорит председатель военно-научного комитета РВСН Артем Вяткин.На позиции выдвигается боевой лазерный комплекс "Пересвет". В рамках государственной программы вооружения Космические войска впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах. Машины уже доставлены в места постоянной дислокации. Боевые расчеты полным ходом осваивают новейшую технику."В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы развернуты в местах их дислокации, организовано освоение нового вооружения и слаживание боевых расчетов. Личный состав подразделений, на вооружении которых находятся лазерные комплексы "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и получил необходимые теоретические знания", — заявил начальник штаба пятнадцатой армии ВКС РФ Анатолий Нестерчук.Большая часть информации о комплексе до сих пор засекречена. Но, по оценкам экспертов, "Пересвет" выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Все эти системы — лишь средства сдерживания возможной агрессии против России и ее союзников.