Занимаются самолечением, покупают дорогие препараты без рецепта врача, а в результате - губят своё здоровье. Представители одной из политических партий всерьёз обеспокоены здоровьем россиян и положением дел в отечественной фарминдустрии. Есть ли решение у этой проблемы? Тему продолжат мои коллеги.

Занимаются самолечением, покупают дорогие препараты без рецепта врача, а в результате - губят своё здоровье. Представители одной из политических партий всерьёз обеспокоены здоровьем россиян и положением дел в отечественной фарминдустрии. Есть ли решение у этой проблемы? Тему продолжат мои коллеги.Покупают лекарства без рецепта врача и рискуют пострадать от фальсифицированных препаратов. В партии ЛДПР бьют тревогу: аптечная система, сложившаяся в России и отечественная фарминдустрия в целом - опасна для граждан. По мнению либерал-демократов, исправить ситуацию могут радикальные меры. Так, следует закрывать аптеки, где продают поддельные лекарства и наказывать виновных по уголовному кодексу. Кроме того, по мнению лидера партии, производство и продажа препаратов должны быть только в руках государства.Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР: "Должна быть полная национализация всех фармпредприятий и аптечной сети. У нас всё наоборот: всё в частных руках. Мы пытаемся защитить национальных производителей, но это труднее делать, когда предприятия находятся в частных руках".Ещё одна проблема - самолечение. Люди видят рекламу, покупают лекарства и бесконтрольно начинают их принимать, а ведь это может только навредить здоровью. Поэтому рекламу медицинских препаратов нужно запретить во всех средствах массовой информации.Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР: "Люди начинают заниматься самолечением... Люди смотрят, идут в аптеку, покупают.. и процентов 30 у нас людей погибают - в последствие выясняется что это было самолечение. Люди должны бояться покупать лекарства. Только с рецептом врача. Все лекарства должны быть с рецептом".И о производстве. После развала Советского союза многие фармзаводы оказались в отделившихся республиках. Фактически их пришлось заново строить на территории России. В ЛДПР уверены, что в нашей стране должен быть полный цикл производства препаратов. В первую очередь - жизненно необходимых, таких как инсулин и препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями.Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР: "Вот с инсулином что делают они. Производится в Дании, а упаковывают здесь - считается что они здесь разместили производство. Упаковка - без вас упакуем. Надо что бы вы сами производили полный цикл лекарств".Владимир Жириновский уверен, что реформа фарминдустрии и аптечной системы необходима нашей стране, чтобы сохранить здоровье граждан.