В национальном парке Мануэль Антонио в Коста-Рике местные предприниматели оборудовали отель из частей самолетов.

В фюзеляже Boeing 727 расположились номера, ночь в каждом обойдется в 260 долларов. При этом со стороны кажется, что самолет совершил в джунглях экстренную посадку.Внутри – спальни с кондиционером и ванные комнаты, отделка из дерева и маленькие окошки, которые остались в наследство от самолета, переделывать их не стали. Прямо на крылях, с которых открывается вид на океан, - столики, где можно посидеть вечером.Другой самолет превратили в ресторан. Причем у гостиничного комплекса есть еще один ресторан – переделанный уже из трамвая.Фото: ї costaricadestination.comРуководство отеля, между тем, подумывает о приобретении другого самолета, чтобы сделать из него конференц-зал, пишет Hi-News.ru.