Иосиф Кобзон шокировал общественность, на всю страну рассказав о том, что у дизайнера Валентина Юдашкина из-за рака пошли метастазы. Поклонники бросились шерстить странички дизайнера и его близких, чтобы узнать, как сейчас он себя чувствует.

Иосиф Кобзон шокировал общественность, на всю страну рассказав о том, что у дизайнера Валентина Юдашкина из-за рака пошли метастазы. Поклонники бросились шерстить странички дизайнера и его близких, чтобы узнать, как сейчас он себя чувствует.Валентин Юдашкин находится в Израиле. Вместе с ним наслаждаются солнцем и морем, посещают экскурсии верная жена Марина, дочь Галина, зять Петр и внуки Анатолий и Аркадий. К слову, супруга регулярно делится с подписчиками своей странички в Instagram фотографиями, на которых запечатлена с мужем. Пара постоянно находится в движении: путешествуют по разным городам, посещают святые места, отдыхают на пляже.Однако особо наблюдательные фанаты, видимо, накрученные словами Иосифа Кобзона, которые он произнес в эфире нового выпуска передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят", высказали сомнение, стоит ли Валентину "греться на солнышке". Напомним, мэтр отечественной сцены на всю страну заявил о том, что у Юдашкина рак."Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался", – констатировал Кобзон.Теперь поклонники буквально под микроскопом рассматривают дизайнера. И ведь находят к чему придраться. "Валентин похудел( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ой неважно он выглядит(", "Капец Валентин худее жены", "а ему можно вообще не солнце-то греться?", "Израиль не просто так. Там хорошие врачи", "Я бы на месте Валентина в тенечке сидела...", "Постарел( осунулся(", "Жена красотка, а муж – похудел((", – высказались интернет-пользователи.Отметим, что Валентин и Марина Юдашкины являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они уже 30 лет вместе. Недавно, в преддверии праздника Дня Любви, Семьи и Верности, их наградили грамотой.