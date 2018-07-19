25-летний казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи, скончался от ножевого ранения. Спортсмен был госпитализирован, однако его не удалось спасти. Фигурист умер на операционном столе.
25-летний казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи, скончался от ножевого ранения. Спортсмен был госпитализирован, однако его не удалось спасти. Фигурист умер на операционном столе.
"К сожалению, Денис Тен скончался, потеряли человека. Врачи сделали все, что могли, максимально. Подробности будут озвучены во время брифинга на месте", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Казахстана.
Спортсмен был доставлен в больницу Алма-Аты в критическом состоянии. Он потерял 3 литра крови. Удалось выяснить, что Тен увидел двух людей, которые пытались снять зеркала с его автомашины. В ходе потасовки фигурист был ранен ножом в бедро.
Помимо олимпийской бронзовой награды в коллекции Дениса Тена были серебро чемпионата мира 2013 года и бронза мирового первенства-2015.