На МКАД цистерна, перевозившая кислоту, получила повреждения. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ее загерметизировали.

На МКАД цистерна, перевозившая кислоту, получила повреждения. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ее загерметизировали, передает ТАСС.ЧП произошло на 88-м километре кольцевой автодороги. "КамАЗ", перевозивший кислоту, получил пробоину. Спасатели установили в цистерне временную заглушку.Источник в экстренных службах города сообщил агентству, что в цистерне находилась азотная кислота, подлежащая утилизации.Для населения опасности нет. В районе происшествия образовалась 10-километровая пробка.