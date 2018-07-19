Спектакль с участием Валентина Гафта отменили до конца сезона. Как указано на сайте Современника – в связи с болезнью артиста.

Спектакль с участием Валентина Гафта отменили до концасезона. Как указано на сайте "Современника" – "в связи с болезнью артиста".Месяц назад Валентин Иосифович был госпитализирован. Из-запрогрессирующей болезни Паркинсона Гафт оказался буквально прикованнымк инвалидному креслу: у звезды отказывают ноги.Сейчас знаменитость дома, но вскоре он опять окажется на больничнойкойке. "Ноги плохо слушаются. Вы хотели спросить о судьбе спектакля с моимучастием? Мы что-нибудь придумаем с Саидом Баговым (соавтор Гафта по постановке"Пока существует пространство" – Прим. ред.). В новом сезоне, надеюсь, буду играть. Апока – пришлось взять тайм-аут", – сообщил по телефону артист. ВалентинИосифович отметил, что из-за вынужденного перерыва у него появилось многосвободного времени. Артист с удовольствием смотрит спортивные передачи, сообщаетсайт "Комсомольская правда".Несмотря на резкое ухудшение состояния, актер надеется, чтопродолжит выходить на сцену. В недавнем интервью Гафт рассказал, что именноработа поддерживает его. "Я же этим живу, хочу работать", –подчеркнулВалентин Иосифович в беседе с журналистом телеканала "НТВ".Его жена Ольга Остроумова заботится об актере, а приятелирассказывают, что тот буквально оживает на сцене. Гафт отметил, что иногда егоприглашают в новые проекты, однако затем отказываются из-за состояния здоровья.Кроме того, Гафт не любит, когда его жалеют. Передпоклонниками он старается появляться бодрым и отдохнувшим, а о тяжеломзаболевании предпочитает не распространяться.