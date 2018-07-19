Спектакль с участием Валентина Гафта отменили до конца
сезона. Как указано на сайте Современника – в связи с болезнью артиста.
Спектакль с участием Валентина Гафта отменили до конца
сезона. Как указано на сайте "Современника" – "в связи с болезнью артиста".
Месяц назад Валентин Иосифович был госпитализирован. Из-за
прогрессирующей болезни Паркинсона Гафт оказался буквально прикованным
к инвалидному креслу: у звезды отказывают ноги.
Сейчас знаменитость дома, но вскоре он опять окажется на больничной
койке. "Ноги плохо слушаются. Вы хотели спросить о судьбе спектакля с моим
участием? Мы что-нибудь придумаем с Саидом Баговым (соавтор Гафта по постановке
"Пока существует пространство" – Прим. ред.). В новом сезоне, надеюсь, буду играть. А
пока – пришлось взять тайм-аут", – сообщил по телефону артист. Валентин
Иосифович отметил, что из-за вынужденного перерыва у него появилось много
свободного времени. Артист с удовольствием смотрит спортивные передачи, сообщает
сайт "Комсомольская правда".
Несмотря на резкое ухудшение состояния, актер надеется, что
продолжит выходить на сцену. В недавнем интервью Гафт рассказал, что именно
работа поддерживает его. "Я же этим живу, хочу работать", –
подчеркнул
Валентин Иосифович в беседе с журналистом телеканала "НТВ".
Его жена Ольга Остроумова заботится об актере, а приятели
рассказывают, что тот буквально оживает на сцене. Гафт отметил, что иногда его
приглашают в новые проекты, однако затем отказываются из-за состояния здоровья.
Кроме того, Гафт не любит, когда его жалеют. Перед
поклонниками он старается появляться бодрым и отдохнувшим, а о тяжелом
заболевании предпочитает не распространяться.