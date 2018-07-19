Бывшему руководителю главного следственного управление СКР по Москве Александру Дрыманову вменяют получение взятки в размере 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец).

Бывшему руководителю главного следственного управление СКР по Москве Александру Дрыманову вменяют получение взятки в размере 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец).Об этом ТАСС рассказал источник в следственных органах.23 января в Мосгорсуде на заседании по уголовному делу главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко государственный обвинитель Борис Локтионов заявил суду, что в переговорах о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова участвовал также Дрыманов, который проходил тогда свидетелем.6 марта против него дал показания заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров. Он рассказал, что дал своему начальнику взятку в размере около 10 тысяч евро. Дрыманов это отрицал.В начале июня он написал рапорт об отпуске с последующим увольнением. 17 июля Дрыманов был арестован Лефортовским судом Москвы на два месяца.Источники некоторых СМИ считают, что задержание 50-летнего генерала связано с делом о коррупции в отношении бывших его сотрудников: первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности Михаила Максименко и замначальника того же управления Александра Ламонова.Они обвиняются в том, что за взятку в полмиллиона долларов попытались освободить криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец). Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, а расследование в отношении его коллег – продолжается.