Стало известно о том, что могло стать причиной расправы над финалисткой национального конкурса красоты Missis World Russia – 2016 Ксении Мецгер в Челябинской области. В Магнитогорске состоялось судебное заседание, где избирали меру пресечения 24-летнему преступнику.

Стало известно о том, что могло стать причиной расправы над финалисткойнационального конкурса красоты Missis World Russia – 2016 Ксении Мецгер вЧелябинской области. В Магнитогорске состоялось судебноезаседание, где избирали меру пресечения 24-летнему преступнику.Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей двамесяца. Огласили правоохранители и предварительные мотивы преступления.Есть версия, что злоумышленник забил молотком 29-летнюю девушку из-задолгов. Житель Магнитогорска задумал преступление, чтобы расплатитьсяс кредиторами, передает "Первый областной".Дляпогашения задолженностей он решил присвоить автомобиль девушки, который тавыставила на продажу и впоследствии выручить с него крупную сумму. В следственномизоляторе мужчина пробудет до сентября.Напомним,Ксения Мецгер была замужем, у нее остался маленький сын.В последнее время семья жила в США. В Челябинскую область она приехала кродителям, чтобы продать Skoda Octavia. Покупателя и своего палача Мецгер нашлапо телефону. 16 июля девушка пропала, а через сутки ее тело нашли влесополосе.Ранее Ксения регулярно делилась фотографиями и видео на своейстраничке в Instagram. Судя по снимкам, она была открытым, счастливым и светлымчеловеком. У россиянки много фото с семьей.