Стало известно о том, что могло стать причиной расправы над финалисткой
национального конкурса красоты Missis World Russia – 2016 Ксении Мецгер в
Челябинской области. В Магнитогорске состоялось судебное
заседание, где избирали меру пресечения 24-летнему преступнику.
Стало известно о том, что могло стать причиной расправы над финалисткой
национального конкурса красоты Missis World Russia – 2016 Ксении Мецгер в
Челябинской области. В Магнитогорске состоялось судебное
заседание, где избирали меру пресечения 24-летнему преступнику.
Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей два
месяца. Огласили правоохранители и предварительные мотивы преступления.
Есть версия, что злоумышленник забил молотком 29-летнюю девушку из-за
долгов. Житель Магнитогорска задумал преступление, чтобы расплатиться
с кредиторами, передает "Первый областной".
Для
погашения задолженностей он решил присвоить автомобиль девушки, который та
выставила на продажу и впоследствии выручить с него крупную сумму. В следственном
изоляторе мужчина пробудет до сентября.
Напомним,
Ксения Мецгер была замужем, у нее остался маленький сын.
В последнее время семья жила в США. В Челябинскую область она приехала к
родителям, чтобы продать Skoda Octavia. Покупателя и своего палача Мецгер нашла
по телефону. 16 июля девушка пропала, а через сутки ее тело нашли в
лесополосе.
Ранее Ксения регулярно делилась фотографиями и видео на своей
страничке в Instagram. Судя по снимкам, она была открытым, счастливым и светлым
человеком. У россиянки много фото с семьей.