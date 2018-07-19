Общественность до сих пор не может принять трагическую смерть молодого фигуриста Дениса Тена. В связи с этим пользователей Сети шокировала видеозапись, которая была сделана всего за несколько часов до убийства спортсмена.

Общественность до сих пор не может принять трагическую смерть молодого фигуриста Дениса Тена. В связи с этим пользователей Сети шокировала видеозапись, которая была сделана всего за несколько часов до убийства спортсмена.Последние прижизненные кадры фигуриста опубликовал ресторан, в который Денис Тен забежал пообедать в день убийства. На видео спортсмен беззаботно улыбается и наслаждается заказанным блюдом.В описании к ролику сказано, что он был снят в ресторане, который расположен на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитова в Алматы. Стоит отметить, что недалеко от заведения и произошла трагедия.Близкие и друзья Тена вспоминают, что спортсмен совсем недавно строил планы и говорил о будущем. В его спокойной жизни ничто не предвещало беды.Также стало известно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала трагедию. "Денис был учеником Лены, я им помогала делать программы много лет и сильно с ним дружу… Дружила и любила… Понять невозможно, как такое вообще может быть. Это страшная трагедия для всего мирового сообщества фигуристов, мы все, как одна семья. Мы все очень близкие люди. Думаю, сейчас все в обморочном состоянии", – поделилась эмоциями Тарасова.Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения. Спортсмен застал неизвестных мужчин во время кражи зеркал с его автомобиля. Фигурист попытался дать злоумышленникам отпор, после чего был смертельно ранен ножом.В результате происшествия Денис потерял три литра крови и скончался в больнице. Правоохранители, которые занимаются поиском убийц, сообщили, что в их распоряжении находится описание подозреваемых.