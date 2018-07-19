Директора департамента аудита Министерства обороны России Максима Куксина заключили под стражу. Это решение вынес Савеловский суд Москвы. За решеткой чиновник останется до 17 сентября.

Директора департамента аудита Министерства обороны России Максима Куксина заключили под стражу. Это решение вынес Савеловский суд Москвы, пишет агентство РИА Новости. За решеткой чиновник останется до 17 сентября.Следствие считает, что Куксин получил взятку в особо крупном размере – 11 миллионов рублей. За это ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф, который в 70 раз больше суммы взятки.