Актриса Мария Голубкина снова выставила дом в Московской области на продажу. Как сообщила артистка, она уже давно переехала в новое жилье.

Актриса Мария Голубкина снова выставила дом в Московскойобласти на продажу. Как сообщила артистка, она уже давно переехала в новоежилье.В своем Instagram Голубкина опубликовала снимок, накотором запечатлена часть интерьера ее жилища. На полу грудой лежат фотографии,журналы, книги, а рядом стоят картонные коробки для переезда. "Продаю дом вХимках. Ищу покупателя", – написала актриса.Пользователи Сети заинтересовались подробностями. Онипопросили фото апартаментов, а после начали расспрашивать о новом месте жительства. "Ужепереехала", – лаконично ответила знаменитость.Отметим, год назад Голубкина уже выставляла этот дом напродажу. Звезда планировала выйти замуж за Бориса, сына знаменитого артистаВасилия Ливанова. Мария планировала переехать к возлюбленному. Однако черезнесколько месяцев они расстались, сообщив поклонникам о том, что не сошлись характерами.Поговаривают, что на участке Голубкиной в 26 соток имеется:основной трехэтажный дом с камином, жилище для персонала и отдельно стоящаябаня. Артистка как-то сравнила стоимость своей усадьбы "со скромной двушкой наПатриарших прудах в центре Москвы".Добавим, что эта недвижимость была приобретена Марией еще вбраке с шоуменом Николаем Фоменко. Тогда супруги приобрели два дома пососедству в Химкинском районе Подмосковья, всего в 10 км от Москвы. И послеразвода один из домов достался Марии, сообщает Tele.ruНапомним, что Фоменко и Голубкина были в браке больше десятилет. Они оформили отношения в 1995-м, а развелись – в 2008-м. У них двое общих детей. Дочь Анастасию Голубкина родила в1998-м, а сына Ивана – спустя пять лет.