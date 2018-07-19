Актриса Мария Голубкина снова выставила дом в Московской
области на продажу. Как сообщила артистка, она уже давно переехала в новое
жилье.
Актриса Мария Голубкина снова выставила дом в Московской
области на продажу. Как сообщила артистка, она уже давно переехала в новое
жилье.
В своем Instagram Голубкина опубликовала снимок, на
котором запечатлена часть интерьера ее жилища. На полу грудой лежат фотографии,
журналы, книги, а рядом стоят картонные коробки для переезда. "Продаю дом в
Химках. Ищу покупателя", – написала актриса.
Пользователи Сети заинтересовались подробностями. Они
попросили фото апартаментов, а после начали расспрашивать о новом месте жительства. "Уже
переехала", – лаконично ответила знаменитость.
Отметим, год назад Голубкина уже выставляла этот дом на
продажу. Звезда планировала выйти замуж за Бориса, сына знаменитого артиста
Василия Ливанова. Мария планировала переехать к возлюбленному. Однако через
несколько месяцев они расстались, сообщив поклонникам о том, что не сошлись характерами.
Поговаривают, что на участке Голубкиной в 26 соток имеется:
основной трехэтажный дом с камином, жилище для персонала и отдельно стоящая
баня. Артистка как-то сравнила стоимость своей усадьбы "со скромной двушкой на
Патриарших прудах в центре Москвы".
Добавим, что эта недвижимость была приобретена Марией еще в
браке с шоуменом Николаем Фоменко. Тогда супруги приобрели два дома по
соседству в Химкинском районе Подмосковья, всего в 10 км от Москвы. И после
развода один из домов достался Марии, сообщает Tele.ru
Напомним, что Фоменко и Голубкина были в браке больше десяти
лет. Они оформили отношения в 1995-м, а развелись – в 2008-м. У них двое общих детей. Дочь Анастасию Голубкина родила в
1998-м, а сына Ивана – спустя пять лет.