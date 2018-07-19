Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой Mercedes на два сезона. Британский пилот заявил, что продление договора было формальностью. Кроме того, он признался, что никогда раньше не чувствовал себя счастливее, чем сейчас.

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой Mercedes на два сезона. Британский пилот заявил, что продление договора было формальностью. Кроме того, он признался, что никогда раньше не чувствовал себя счастливее, чем сейчас."Продление контракта было формальностью, поскольку мы с Тото Вольффом обсудили это еще зимой. Я уже 20 лет выступаю в гоночной семье "Мерседес" и никогда не чувствовал себя счастливее, чем сейчас. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, чего мы можем достичь вместе в последующие два с половиной сезона", — цитирует Хэмилтона ТАСС.Британский гонщик перешел в команду Mercedes в 2013 году. В ее составе он трижды становился чемпионом "Формулы-1". Еще один раз он добился победы в составе McLaren.