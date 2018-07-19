Госдума в ходе пленарного заседания в четверг, 19 июля, приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Ранее документ уже обсуждался в профильных комитетах нижней палаты, а также на региональном уровне. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг, 19 июля,приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.Ранее документ уже обсуждался в профильных комитетах нижней палаты, а также нарегиональном уровне. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должностать реальное повышение уровня жизни граждан.Выше уровня инфляцииРассмотрение проекта закона о пенсионной реформе началось сдоклада министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Он отметил, чтонормативно-правовой акт преследует две цели: увеличить выплаты гражданампенсионного возраста и сохранить страховые основы пенсионной системы России.Топилин подчеркнул, что принятие документа позволит увеличить пенсии в среднем на тысячу рублей, в среднегодовом исчислении это 12тысяч рублей. "Когда я говорю в среднем, это очень важно, потому чтоконкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, ибудет пропорциональный рост", – сказал глава минтруда и соцзащиты.По словам министра, рост пенсий в стране впервые превыситуровень инфляции, которая в этом году по прогнозам составит чуть более 3%. "Реальная индексация пенсий произойдет, и этобудет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два разавыше инфляции", – сказал Топилин. Министр отметил, что в планах его ведомства в течениепоследующих лет до 2024 года выйти на уровень пенсии в размере 20 тысяч рублей.Сохранить пенсионную системуВ свою очередь, первый замруководителя фракции "Единой России"в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что цель совершенствования пенсионногозаконодательства – обеспечение реального роста пенсий граждан. Он напомнил, чтоза последние годы в стране увеличилась продолжительность жизни, а также время,когда люди продолжают трудовую деятельность."У нас появился целый классработающих пенсионеров", – сказал законодатель.Предложение правительства парламентарий назвал возможностьюсохранить пенсионную систему в России. "Это ситуация, когда мывосстанавливаем реальную пенсию, выплачиваем ее реально утратившимтрудоспособность людям и на нее реально можно прожить", – пояснил Исаев.В случае, если никаких изменений не будет принято,индексация пенсий будет проводиться какое-то время, при этом на эти цели начнутуходить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), обрисовал возможнуюситуацию Исаев. Затем, добавил он, когда кончатся эти деньги, пенсионныевыплаты упадут и станут единым, одинаковым для всех и небольшим пособием повозрасту, которое граждане будут получать с 55 или 60 лет. "То естьполовина взрослого населения страны. Вторая половина будет им это пособиеплатить в виде взносов или налогов", – пояснил депутат.Решить поставленную президентом задачуО необходимости реформирования пенсионной системе заявил стрибуны нижней палаты и глава думского комитета по бюджету и налогам АндрейМакаров. По его словам, существующие возможности бюджета могут гарантироватьвыплаты пенсий с учетом инфляции, однако не в состоянии решить поставленнуюпрезидентом задачу – реально повысить размер выплат и, соответственно, качествожизни людей.Парламентарий подчеркнул, что в большинстве стран мирарешение о реформировании пенсионного возраста уже принято. Депутат отметил, чтотаким образом государства отвечали на экономические кризисы 1998 и 2008 годов.За счет этого решались многие насущные проблемы этих стран, добавилзаконодатель.В предложенном правительством пакете законопроектов такжеесть проект ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ),отметил глава бюджетного комитета нижней палаты. Документ гарантирует вышедшимна пенсию не менее 40% от их прошлого заработка. "Государство принимает на себяэтим законом определенные обязательства, и важно, чтобы люди знали, что это непожелания, это обязательства", – сказал Макаров.Профессиональное переобучениеВ ходе обсуждения проекта закона зампред комитета Госдумы побюджету и налогам Ирина Гусева обратила внимание главы минтруда напрофессиональное переобучение лиц предпенсионного возраста. Законодательпоинтересовалась, если в бюджетах субъектов Федерации деньги на эти цели.Министр ответил, что в правительстве идет работа надпрограммой поддержки регионов, чтобы они смогли реализовать меры по повышениюквалификации таких граждан. Глава ведомства подчеркнул, что на эти задачи будетвыделено пять миллиардов рублей."Сейчас мы эту программу дорабатываем, и какраз ко второму чтению данного законопроекта она будет готова", – сказалТопилин.При этом профильный комитет по труду, соцполитике и деламветеранов продлил срок предоставления поправок на законопроект, сообщил в ходерассмотрения документа спикер нижней палаты Вячеслав Володин. ПредседательГосдумы отметил, что если раньше конечной датой было 18 августа, то теперьвремя предоставления поправок продляется более чем на месяц – до 24 сентября.Продлить трудоспособный возраст человекаГлава думского комитета по охране здоровья ДмитрийМорозов, в свою очередь, напомнил о том, что, помимо реформирования пенсионногозаконодательства, необходимо и реализовывать комплекс мероприятий, направленныхна продление трудоспособного возраста человека, повышение доступностимедицинских услуг и мер по профилактике профессиональных заболеваний и снижениютравматизма на производстве.Парламентарий напомнил, что в стране продолжается разработкановой стратегии охраны здоровья, она должна быть готова уже этой осенью. Пословам законодателя, для обеспечения комплексной охраны здоровья людей старшеговозраста необходимо повышение доступности диспансеризации. Он напомнил, чтосоответствующий был принят нижней палатой накануне.Медицина пожилых, по словам депутата, должнасконцентрироваться на лечении на должном уровне наиболее значимых заболеваний,на вакцинации и комплексном лекарственном обеспечении. "Навысокотехнологичном медицинском обеспечении сердечно-сосудистых заболеваний,онкологии, протезирования", – сказал Морозов, добавив, что геронтология витоге может стать реальным локомотивом развития отечественного здравоохранения.Суть реформыО предстоящей реформе пенсионной системы правительствоРоссии объявило в середине прошлого месяца. Соответствующий законопроектпредусматривает установление планки в 65 лет для выхода напенсию мужчин (к 2028 году) и 63 лет – для женщин (к 2034 году). Реформа будетпроводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров – это около46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные исоциальные выплаты в прежнем режиме.Кроме того, принятые законодателями поправки предлагаютпредоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и40 лет для женщин) право выхода на пенсию на два года раньше общеустановленногов стране пенсионного возраста.До обсуждения законопроекта в первом чтении он рассматривался в профильных думских комитетах – по бюджету и налогам, по охранездоровья, а также в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.Также нормативно-правовой акт обсуждался в регионах, большинство из которых далиположительное заключение на документ.В своем послании Федеральному Собранию в марте этого годапрезидент России Владимир Путин отмечал, что темпы роста среднейпродолжительности жизни в нашей стране за последние годы – одни из самыхвысоких в мире. Сейчас она составляет 73 года. При этом многие из тех, кто ужевышел на пенсию, продолжают работать, а значительное сокращение числаработающих пенсионеров происходит уже после достижения ими возраста 65 лет.Вячеслав Володин подчеркивал, что целью совершенствованияпенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизни граждан. Поего словам, если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет снижениепенсий. Такого, подчеркнул законодатель, допустить нельзя.