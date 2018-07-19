Пользователи Сети обсуждают выражение лица жены президента США Дональда Трампа Меланьи после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Эксперт невербального поведения Светлана Филатова рассказала, с чем связано резкое изменение мимики дивы.

Пользователи Сети обсуждают выражение лица жены президента США Дональда Трампа Меланьи после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Эксперт невербального поведения Светлана Филатова рассказала, с чем связано резкое изменение мимики дивы.Обитатели Всемирной паутины обратили внимание на выражение лица Меланьи Трамп после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. На опубликованных кадрах видно, как дива пожимает руку российскому лидеру, а на ее лице – улыбка. Однако сразу после этого она смотрит в камеру, и ее мимика резко меняется.Эксперт невербального поведения, психолог Светлана Филатова внимательно изучила и прокомментировала видеозапись, передает НСН. По ее словам, столь резкая перемена лица первой леди может быть связана с несколькими факторами.Филатова призналась, что реакция Меланьи ее настораживает, потому что у дивы был испуг с усталостью. "Это бывает в конце беседы с неприятным собеседником. Она перестала улыбаться. Это говорит о том, что она не очень была рада общению", – объяснила физиономист.Кроме того, Филатова обратила внимание на самого Трампа, у которого, по ее словам, тоже была натянутая улыбка. "Трамп внимательно смотрел на собеседника и напрягал подбородок. Возможно, потому что был очень долгий разговор, и они просто устали оба", – резюмировала специалист.Напомним, что первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После этого глава Белого дома заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.