Отметили юбилей. Владимирскому юридическому институту исполнилось 75 лет. Его история началась в 1943 году. Тогда учебное заведение называлось школой начальствующего состава тюрем НКВД. Во время Великой Отечественной войны, офицеры и курсанты не раз привлекались для выполнения специальных оперативных заданий. Как живёт институт сейчас и кто пришёл поздравить курсантов, преподавателей и ветеранов - узнала Маргарита Махрова.

Отметили юбилей. Владимирскому юридическому институту исполнилось 75 лет. Его история началась в 1943 году. Тогда учебное заведение называлось школой начальствующего состава тюрем НКВД. Во время Великой Отечественной войны, офицеры и курсанты не раз привлекались для выполнения специальных оперативных заданий. Как живёт институт сейчас и кто пришёл поздравить курсантов, преподавателей и ветеранов - узнала Маргарита Махрова.Под звуки марша на плац Владимирского юридического института ФСИН России вносят флаг страны и знамя учебного заведения. На торжественном построении курсантов, преподавателей, ветеранов службы и гостей объединил 75-летний юбилей института.Михаил Колков, вице-губернатор области: "Сегодня юридический институт - это не только подготовка высоких профессионалов уголовно-исполнительной системы, это подготовка классных юристов и людей высокой общей культуры".Александр Пирогов, врио начальника управления кадров ФСИН России: "Институт выпустил не одно поколение специалистов, которые внесли достойный вклад в развитие оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях".История учебного заведения началась во время Великой Отечественной. В июле 43-го во Владимире создали школу начальствующего состава тюрем НКВД СССР. Ее офицеры и курсанты личного состава не раз рисковали своей жизнью в борьбе с бандитами. Григорий Кириллович Половинка, участник войны полковник внутренней службы в отставке. Более 18 лет он прослужил в школе и воспитал несколько поколений курсантов.Григорий Половинка, участник Великой Отечественной войны: "Мне особенно запомнилось вручение школе боевого знамени, и участие личного состава в обеспечении службы безопасности на 22 олимпийских играх в Москве. Курсанты школы: Александр Куница, Шалвыче Колия и Анатолий Кутько с помощью подоспевшего командира подразделения Панченко задержали и обезвредили вооружённого матёрого преступника за что были награждены медалями за воинскую доблесть".За годы существования учебное заведение подготовило тысячи сотрудников, которые работают юристами, несут службу в колониях, тюрьмах и СИЗО по всей стране. Сейчас в институте более 2000 курсантов из 83 регионов страны. Во время обучения они несут службу в караулах и оцеплениях, следят за порядком на крупных спортивных и культурных событиях области. Юлия Соколова в наш город приехала из Тулы. Девушка учится на 2 курсе и говорит, что к трудностям будущей службы готова.Юлия Соколова, курсант ВЮИ ФСИН России: С детства хотела надеть погоны и служить своей стране. Я планирую работать в воспитательной колонии Алексинского района.-Как вы считаете, реально исправить человека, наставить его на путь истинный?- Сложный вопрос, но я считаю и я верю, что человек может исправиться, особенно, если говорить о моей специфике - несовершеннолетние.Светлана Пустовалова, зам. начальника института по кадрам: "Популярность службы среди женского населения растёт. Девушки по-прежнему желают у нас обучаться. Хочу сказать, что они с неменьшим успехом постигают учебную программу, как и наши юноши".В честь юбилея в музее института открылась новая экспозиция, посвящённая генерал-майору внутренней службы в отставке Валерию Морозову. В 96-м году благодаря его стараниям школа получила новый статус - стала высшим учебным заведением.Валерий Морозов, генерал-майор внутренней службы в отставке: "Личное событие, поскольку 17 лет я посвятил руководству этим учебным заведением. Вместе с коллегами, в трудные годы для нашей страны и области, мы всё-таки создали институт Владимирский юридический, который был необходим".Ветераны и преподаватели института надеются, что новое поколение курсантов и студентов напишет новые страницы в истории вуза и укрепит престиж профессии.