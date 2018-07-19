Российский актер Николай Перминов попал в непростую ситуацию. Экс-возлюбленная артиста Яна Боева и ее мама Елена Анатольевна боролись за его сердце прямо в студии На самом деле Первого канала, но, как выяснилось, звезде сериалов ни одна, ни другая женщина не нужна.

Российский актер Николай Перминов попал в непростую ситуацию.Экс-возлюбленная артиста Яна Боева и ее мама Елена Анатольевна боролись за егосердце прямо в студии "На самом деле" Первого канала, но, как выяснилось, звезде сериалов ни одна, ни другая женщина не нужна.В прошлом выпуске Яна предъявила артисту пятилетнюю дочь Еву,заявив, что именно он – отец девочки. Экспертиза ДНК тогда показала, что это нетак. Тем не менее артист решил помочь этой семье и вскоре начал встречаться с ЕленойАнатольевной.О том, что у ее матери с Перминовым роман Яна впервыезадумалась после разговора с дочкой. Девочка рассказала, что часто гуляетв компании бабушки и Николая. Экс-возлюбленнаяартиста решила проверить родительницу на полиграфе, семейство сновапосетило съемочную площадку "На самом деле"."Я не ожидала такой подставы от своей мамы. Мы копили деньгина то, чтобы отправить дочь в школу, одеть ее, купить какие-то тетради и формуи так далее. Двести тысяч", – рассказала Яна. По словам, девушки родительницапотратила, средства, отложенные для ребенка, на Перминова: женщина купиладорогостоящие билеты на чемпионат мира по футболу-2018.У Яны есть основания подозревать маму, ведь когда-то-онаувела ее возлюбленного Антона, который Елене годился в сыновья. Проверка на детекторелжи подтвердила подозрения Яны: женщина намеренно уводит возлюбленных у своейдочери. Более того, Перминов – это очередной трофей Елены Анатольевны, у материЯны нет никаких чувств к Николаю. Впрочем, как нет у нее и любви к дочери.Женщина предельно правдиво ответила полиграфологу, что ради ухажера готоваотказаться от ребенка.Еще одна возлюбленная Николая Перминова Ирина Зайцева былашокирована происходящим в студии. "Мы встречаемся уже почти полгода", -растеряно заявила девушка. Николай подтвердил, что состоит в отношениях сЗайцевой, однако считает себя свободным и одиноким мужчиной. "Ира, а чтоконкретно изменила эта ситуация? Так все живут, весь мир так живет", – заметилНиколай.