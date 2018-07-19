Российский актер Николай Перминов попал в непростую ситуацию.
Экс-возлюбленная артиста Яна Боева и ее мама Елена Анатольевна боролись за его
сердце прямо в студии На самом деле Первого канала, но, как выяснилось, звезде сериалов ни одна, ни другая женщина не нужна.
Российский актер Николай Перминов попал в непростую ситуацию.
Экс-возлюбленная артиста Яна Боева и ее мама Елена Анатольевна боролись за его
сердце прямо в студии "На самом деле" Первого канала, но, как выяснилось, звезде сериалов ни одна, ни другая женщина не нужна.
В прошлом выпуске Яна предъявила артисту пятилетнюю дочь Еву,
заявив, что именно он – отец девочки. Экспертиза ДНК тогда показала, что это не
так. Тем не менее артист решил помочь этой семье и вскоре начал встречаться с Еленой
Анатольевной.
О том, что у ее матери с Перминовым роман Яна впервые
задумалась после разговора с дочкой. Девочка рассказала, что часто гуляет
в компании бабушки и Николая. Экс-возлюбленная
артиста решила проверить родительницу на полиграфе, семейство снова
посетило съемочную площадку "На самом деле".
"Я не ожидала такой подставы от своей мамы. Мы копили деньги
на то, чтобы отправить дочь в школу, одеть ее, купить какие-то тетради и форму
и так далее. Двести тысяч", – рассказала Яна. По словам, девушки родительница
потратила, средства, отложенные для ребенка, на Перминова: женщина купила
дорогостоящие билеты на чемпионат мира по футболу-2018.
У Яны есть основания подозревать маму, ведь когда-то-она
увела ее возлюбленного Антона, который Елене годился в сыновья. Проверка на детекторе
лжи подтвердила подозрения Яны: женщина намеренно уводит возлюбленных у своей
дочери. Более того, Перминов – это очередной трофей Елены Анатольевны, у матери
Яны нет никаких чувств к Николаю. Впрочем, как нет у нее и любви к дочери.
Женщина предельно правдиво ответила полиграфологу, что ради ухажера готова
отказаться от ребенка.
Еще одна возлюбленная Николая Перминова Ирина Зайцева была
шокирована происходящим в студии. "Мы встречаемся уже почти полгода", -
растеряно заявила девушка. Николай подтвердил, что состоит в отношениях с
Зайцевой, однако считает себя свободным и одиноким мужчиной. "Ира, а что
конкретно изменила эта ситуация? Так все живут, весь мир так живет", – заметил
Николай.