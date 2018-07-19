Ученые поставили под сомнение постулат о пользе малых доз алкоголя. Последние исследования убеждают их в том, что выпивка смертельно опасна – в любых количествах.

Ученые поставили под сомнение постулат о пользе малых дозалкоголя. Последние исследования убеждают их в том, что выпивка смертельноопасна – в любых количествах.В самое масштабное за всю историю исследование быливовлечены более 600 тысяч человек. Ученые проанализировали их данные ивыяснили: даже 50 граммов спирта в неделю вредно сказывается на организме.От количества выпитого вероятность летального исхода все жезависит. Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне– меньше 100 миллилитров в неделю. В целом все участники исследования, которыеупотребляли алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни – отполугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто употреблял более 350миллилитров чистого спирта в неделю.Близко к последней группе повышенного риска стоит "среднепьющийроссиянин". По данным статистики, в 2017 году он выпивал 10 литров чистогоспирта в год. Это среднедушевой показатель, которых включает всех жителейстраны – мужчин и женщин. Чтобы получить реальную картину, этот показательнужно умножить в полтора-два раза. В пересчете на еженедельное потребление получитсяоколо 330 мл спирта в неделю – это более полутора бутылок водки, или три слишним бутылки вина, или 13 банок пива.Специалисты признают, что вероятность инфаркта действительнонесколько снижается по мере роста дозы регулярно потребляемого алкоголя. Однаков то же время растет вероятность инсульта, развития ишемической болезни,сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельнымисходом, передает Би-Би-Си.