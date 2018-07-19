Ученые поставили под сомнение постулат о пользе малых доз
алкоголя. Последние исследования убеждают их в том, что выпивка смертельно
опасна – в любых количествах.
Ученые поставили под сомнение постулат о пользе малых доз
алкоголя. Последние исследования убеждают их в том, что выпивка смертельно
опасна – в любых количествах.
В самое масштабное за всю историю исследование были
вовлечены более 600 тысяч человек. Ученые проанализировали их данные и
выяснили: даже 50 граммов спирта в неделю вредно сказывается на организме.
От количества выпитого вероятность летального исхода все же
зависит. Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне
– меньше 100 миллилитров в неделю. В целом все участники исследования, которые
употребляли алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни – от
полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто употреблял более 350
миллилитров чистого спирта в неделю.
Близко к последней группе повышенного риска стоит "среднепьющий
россиянин". По данным статистики, в 2017 году он выпивал 10 литров чистого
спирта в год. Это среднедушевой показатель, которых включает всех жителей
страны – мужчин и женщин. Чтобы получить реальную картину, этот показатель
нужно умножить в полтора-два раза. В пересчете на еженедельное потребление получится
около 330 мл спирта в неделю – это более полутора бутылок водки, или три с
лишним бутылки вина, или 13 банок пива.
Специалисты признают, что вероятность инфаркта действительно
несколько снижается по мере роста дозы регулярно потребляемого алкоголя. Однако
в то же время растет вероятность инсульта, развития ишемической болезни,
сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным
исходом, передает Би-Би-Си.