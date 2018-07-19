Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в передаче Андрея Малахова Прямой эфир рассказала, что 23 года была любовницей актера Николая Караченцова. Супруга артиста Людмила Поргина от этого заявления едва не оказалась на больничной койке.

Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева впередаче Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала, что 23 года былалюбовницей актера Николая Караченцова. Супруга артиста Людмила Поргина от этогозаявления едва не оказалась на больничной койке.Людмила пришла к Андрею Малахову, чтобы сказать пару слов осопернице. Жена Караченцова в верности мужа не сомневается. По словамПоргиной, Николай всю жизнь боготворил ее и носил на руках. Если бы муж к нейохладел, то она бы почувствовала."Мне вот ее жалко, то ли психиатрическая лечебница по нейплачет, что-то в ней есть не очень здоровое, потому что если ты так любишьчеловека, а у тебя ребенок от другого человека, которого она тоже полюбила ивышла замуж, и когда она передает опыт своей, дочке, то какой это пример?" – рассудилаЛюдмила. Супруга звезды планирует нанять частного детектива, чтобы узнать кому быловыгодно вытащить фальшь и грязь на суд общественности, в то время, когда Караченцовборется за жизнь.Людмила вспомнила, что Елена не первая безумная поклонница,которая рассказывала о любовной связи с Николаем. По словам, Поргиной много летназад одна из фанаток очутилась в психиатрической больнице из-за неразделеннойлюбви к Караченцову. "В сумасшедшем доме оказалась она – эта женщина. Онаговорила: "Я жена". Она приносила котлетки, она дежурила около театра, оналезла к нему в машину. Кончилось дело тем, что чуть Коля не сошел с ума. Емупозвонили из Кащенко и сказали: "Извините, ваша жена сейчас у нас в Кащенко", -эмоционально поведала супруга народного артиста. Тогда семейство Караченцовых помогло обезумевшей почитательнице найти родителей и прийти в себя. Но не всегда все заканчивалось хорошо: еще одна поклонница – перспективнаяпоэтесса, не дождавшись ответных чувств от Николая, покончила жизнь самоубийством."Нас разлучить может только смерть – с вызовом сообщилаПоргина – И то она не разлучит, потому что, будучи уже в коме, там он виделвсех своих умерших: родителей, бабушку, своих друзей. И поэтому повенчался,сразу выйдя из комы, когда еще не мог говорить, он написал: "срочно венчаться,чтобы была жизнь вечная" и мы будем в ней неразлучны".