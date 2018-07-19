Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в
передаче Андрея Малахова Прямой эфир рассказала, что 23 года была
любовницей актера Николая Караченцова. Супруга артиста Людмила Поргина от этого
заявления едва не оказалась на больничной койке.
Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в
передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала, что 23 года была
любовницей актера Николая Караченцова. Супруга артиста Людмила Поргина от этого
заявления едва не оказалась на больничной койке.
Людмила пришла к Андрею Малахову, чтобы сказать пару слов о
сопернице. Жена Караченцова в верности мужа не сомневается. По словам
Поргиной, Николай всю жизнь боготворил ее и носил на руках. Если бы муж к ней
охладел, то она бы почувствовала.
"Мне вот ее жалко, то ли психиатрическая лечебница по ней
плачет, что-то в ней есть не очень здоровое, потому что если ты так любишь
человека, а у тебя ребенок от другого человека, которого она тоже полюбила и
вышла замуж, и когда она передает опыт своей, дочке, то какой это пример?" – рассудила
Людмила. Супруга звезды планирует нанять частного детектива, чтобы узнать кому было
выгодно вытащить фальшь и грязь на суд общественности, в то время, когда Караченцов
борется за жизнь.
Людмила вспомнила, что Елена не первая безумная поклонница,
которая рассказывала о любовной связи с Николаем. По словам, Поргиной много лет
назад одна из фанаток очутилась в психиатрической больнице из-за неразделенной
любви к Караченцову. "В сумасшедшем доме оказалась она – эта женщина. Она
говорила: "Я жена". Она приносила котлетки, она дежурила около театра, она
лезла к нему в машину. Кончилось дело тем, что чуть Коля не сошел с ума. Ему
позвонили из Кащенко и сказали: "Извините, ваша жена сейчас у нас в Кащенко", -
эмоционально поведала супруга народного артиста. Тогда семейство Караченцовых помогло обезумевшей почитательнице найти родителей и прийти в себя. Но не всегда все заканчивалось хорошо: еще одна поклонница – перспективная
поэтесса, не дождавшись ответных чувств от Николая, покончила жизнь самоубийством.
"Нас разлучить может только смерть – с вызовом сообщила
Поргина – И то она не разлучит, потому что, будучи уже в коме, там он видел
всех своих умерших: родителей, бабушку, своих друзей. И поэтому повенчался,
сразу выйдя из комы, когда еще не мог говорить, он написал: "срочно венчаться,
чтобы была жизнь вечная" и мы будем в ней неразлучны".