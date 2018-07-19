Лица, отравившие бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, идентифицированы. Это, без сомнения, русские, заявили в Лондоне.

Лица, отравившие бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, идентифицированы. Это, без сомнения, русские, заявили в Лондоне.К покушению на экс-полковника причастны несколько русских.Полиция их идентифицировала, сообщил журналистам источник, знакомый с ходомрасследования. И добавил: "вероятно".Источник пояснил, что отравителей установили, проверивзаписи камер наблюдения неподалеку от места происшествия, и сравнив их сосписком недавно въехавших в страну людей. Следователи уверены, что это русские,сообщает британская The Sun.На днях в Лондоне уже заявляли, что британские властивот-вот установят имена исполнителей покушения на Сергея Скрипаля. Это бывшиеили действующие сотрудники ГРУ. Хотя, вполне возможно, тут поработали агентынегосударственных организаций или других российских силовых ведомств.Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию вмарте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери.Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российскогопроизводства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР какбоевое вещество. Никаких доказательств представлено не было, эксперты отмечалиявные нестыковки в заявлениях различных представителей британских властей. ВМоскве неоднократно подчеркивали, что Великобритания отказывается от сотрудничествав расследовании.В начале июля стало известно об отравлении еще двоих жителей городка рядом с Солсбери. Женщина скончалась, мужчина в реанимации. Как сообщили полиция, они нашли в парке некий предмет – говорилось даже о "пузырьке от духов", содержавшем пресловутый "Новичок".