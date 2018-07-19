Возлюбленная футболиста сборной России Артема Дзюбы Кристина восхитила поклонников привлекательностью и стройностью. Их история любви похожа на сказку.

Возлюбленнаяфутболиста сборной России Артема Дзюбы Кристина восхитила поклонников привлекательностьюи стройностью. Их история любви похожа на сказку.С будущей супругойспортсмен познакомился в 23 года. Молодые люди встретились в канун новогоднейночи в общей компании. Артем с первой встречи покорил сердце девушки.Для многих роман приехавшейиз Нижнего Новгорода Кристины и подающего большие надежды футболиста сталнеожиданностью. О молодом человеке девушка почти ничего не знала, и лишьродители рассказали ей о том, какого ухажера она себе нашла.В 2013 году у Артема иКристины родился сын Никита. По словам самого футболиста, семья для него –самая большая ценность. Но в 2016 году в их жизни случилось то, что чуть былоне разрушило их отношения.Артема Дзюбу застали с телеведущейМарией Орзул, которую футболист нежно обнимал. Кристина поступила мудро,простив возлюбленного. Позже сам Дзюба признался,что для него это послужило хорошим уроком.Кристина практически непоявляется на публике и не посещает светские вечеринки в отличие от большинстважен российских футболистов. Поклонники восхищены красотой стройной жгучейбрюнетки, передает."Кристина – просто принцесса из восточной сказки. Артемка, береги ее!", -написала одна из пользовательниц Instagram.