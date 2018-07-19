Возлюбленная
футболиста сборной России Артема Дзюбы Кристина восхитила поклонников привлекательностью
и стройностью. Их история любви похожа на сказку.
Возлюбленная
футболиста сборной России Артема Дзюбы Кристина восхитила поклонников привлекательностью
и стройностью. Их история любви похожа на сказку.
С будущей супругой
спортсмен познакомился в 23 года. Молодые люди встретились в канун новогодней
ночи в общей компании. Артем с первой встречи покорил сердце девушки.
Для многих роман приехавшей
из Нижнего Новгорода Кристины и подающего большие надежды футболиста стал
неожиданностью. О молодом человеке девушка почти ничего не знала, и лишь
родители рассказали ей о том, какого ухажера она себе нашла.
В 2013 году у Артема и
Кристины родился сын Никита. По словам самого футболиста, семья для него –
самая большая ценность. Но в 2016 году в их жизни случилось то, что чуть было
не разрушило их отношения.
Артема Дзюбу застали с телеведущей
Марией Орзул, которую футболист нежно обнимал. Кристина поступила мудро,
простив возлюбленного. Позже сам Дзюба признался,
что для него это послужило хорошим уроком.
Кристина практически не
появляется на публике и не посещает светские вечеринки в отличие от большинства
жен российских футболистов. Поклонники восхищены красотой стройной жгучей
брюнетки, передает.
"Кристина – просто принцесса из восточной сказки. Артемка, береги ее!", -
написала одна из пользовательниц Instagram.