Российская теннисистка Вероника Кудерметова завоевала путевку в 1/4 финала турнира в швейцарском Гштааде. 21-летняя уроженка Казани в упорном поединке по итогам двух сетов одержала победу над словацкой соперницей Викторией Кужмовой - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завоевала путевку в 1/4 финала турнира в швейцарском Гштааде. 21-летняя уроженка Казани в упорном поединке по итогам двух сетов одержала победу над словацкой соперницей Викторией Кужмовой — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. Следующей соперницей Кудерметовой станет канадка Эжени Бушар, которая пробилась в четвертьфинал после победы над швейцаркой Викторией Голубич – 7:6 (7:2), 7:6 (9:7). Матч Кудерметова – Бушар состоится 20 июля.Напомним, что призовой фонд турнира в Гштааде равняется 225 тысячам долларов.