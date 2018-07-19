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<a href="http://33live.ru/novosti/19-07-2018-kurs-na-obrazovanie-i-ozdorovlenie.html" target="_blank">Курс на образование и оздоровление</a> - На что идут деньги региона? В последние годы увеличились расходы бюджета на образование, культуру и спорт. С чем это связано и какие объекты приводят в порядок? Об этом мы поговорим с заместителем председателя Законодательного собрания региона - Ольгой Хохловой. Сегодня она гость студии 6 канала.