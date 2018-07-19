Злоупотребление алкоголем до добра не доводит. Эту истину довелось проверить на себе отдыхающей в Крыму россиянке – ее укусил лев.

Злоупотребление алкоголем до добра не доводит. Эту истинудовелось проверить на себе отдыхающей в Крыму россиянке – ее укусил лев.Инцидент произошел в сафари-парке "Тайган" подБелогорском. Как рассказал журналистам владелец парка Олег Зубков, женщина отделаласьпрокушенной рукой."Во время экскурсии в зоне сафари, где туристы имеютвозможность сфотографироваться со львами, одной из туристок лев прокусилруку", – сказал владелец сафари-парка.Зубков объяснил, что животные очень чувствительны к запахуалкоголя и всегда негативно на это реагируют. А туристка была сильно навеселе.Пострадавшей от хищника и протрезвевшей женщине оказали первую помощь на месте,затем ее доставили в больницу, передает Рен ТВ.Женщина легко отделалась: у нее не повреждены ни вены, ни сухожилия, ни кости. Зубков подчеркнул, что туристка прошла инструктаж о мерах безопасности. Она пошла фотографироваться со старым львом – но тут подошел молодой хищник и схватил россиянку за руку.Крымский сафари-парк – это крупнейший в Европе питомник львов. На территории "Тайгана" проживают более 70 львов и свыше 50 тигров. С ними рядом живут сотни других животных – медведи,жирафы, верблюды и леопарды.