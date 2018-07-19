Злоупотребление алкоголем до добра не доводит. Эту истину
довелось проверить на себе отдыхающей в Крыму россиянке – ее укусил лев.
Злоупотребление алкоголем до добра не доводит. Эту истину
довелось проверить на себе отдыхающей в Крыму россиянке – ее укусил лев.
Инцидент произошел в сафари-парке "Тайган" под
Белогорском. Как рассказал журналистам владелец парка Олег Зубков, женщина отделалась
прокушенной рукой.
"Во время экскурсии в зоне сафари, где туристы имеют
возможность сфотографироваться со львами, одной из туристок лев прокусил
руку", – сказал владелец сафари-парка.
Зубков объяснил, что животные очень чувствительны к запаху
алкоголя и всегда негативно на это реагируют. А туристка была сильно навеселе.
Пострадавшей от хищника и протрезвевшей женщине оказали первую помощь на месте,
затем ее доставили в больницу, передает Рен ТВ.
Женщина легко отделалась: у нее не повреждены ни вены, ни сухожилия, ни кости. Зубков подчеркнул, что туристка прошла инструктаж о мерах безопасности. Она пошла фотографироваться со старым львом – но тут подошел молодой хищник и схватил россиянку за руку.
Крымский сафари-парк – это крупнейший в Европе питомник львов. На территории "Тайгана" проживают более 70 львов и свыше 50 тигров. С ними рядом живут сотни других животных – медведи,
жирафы, верблюды и леопарды.