Во время фотографирования со львом в крымском сафари-парке Тайган пострадала женщина. Известно, что посетительница парка заказала экскурсию Прогулка со львами и во время фотосессии хищник укусил ее за руку. По данному факту начата проверка.

Во время фотографирования со львом в крымском сафари-парке "Тайган" пострадала женщина. Известно, что посетительница парка заказала экскурсию "Прогулка со львами" и во время фотосессии хищник укусил ее за руку. По данному факту начата проверка.Как уточнили РИА Новости в крымском управлении СК РФ, пострадала 46-летняя женщина – ее госпитализировали.Директор зверинца Олег Зубков инцидент подтвердил, заверив, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. "Молодой лев прихватил женщину 46 лет. Ничего страшного и смертельного там не произошло", — сообщил он.По словам Зубкова, людей, которые заказывают эксклюзивные экскурсии, предупреждают о возможной опасности. "Произошел несчастный случай, молодой лев, почувствовав запах спиртного от женщины, потянул ее за руку. Вены и связки не порваны, ничего ее здоровью не угрожает. Мы сразу ее отбили и оказали необходимую медицинскую помощь", — сообщил директор сафари-парка.Между тем, потерпевшая уже пытается потребовать от сафари-парка миллион рублей компенсации, а получив отказ, пошла жаловаться в полицию.Потерпевшей оказалась туристка из Кирова Ольга Соломина, которая рассказала, что момент, когда лев схватил ее за руку, показался ей вечностью. "Все, что я помню, что я села около этого молодого льва, взяла его за гриву, как мне сказали. Просто положила руку. И в этот момент рывок в кисть, и меня потащили как куклу, — вспоминает женщина. — Я закрыла глаза, и вся сгруппировалась. Меня лев схватил и потащил. Все львы вокруг сразу оживились. Это, конечно, секунды были, но мне они показались вечностью. В это время я успела попрощаться с жизнью. Думала, сейчас разорвут. После этого я очнулась, стою на ногах".Дрессировщики животных неоднократно предупреждали, что звери (особенно – хищники), как правило, активно реагируют на запах алкоголя и могут проявить агрессию в отношении подвыпивших людей.Львы в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе находятся на открытой огражденной территории. Наблюдать за ними можно с высоких мостов.