Московский Локомотив является главным претендентом на защитника испанской Барселоны Алейша Видаля. Агент футболиста Давид Пирри с высокой долей вероятности оценил переход своего клиента в состав чемпионов России.

Московский "Локомотив" является главным претендентом на защитника испанской "Барселоны" Алейша Видаля. Агент футболиста Давид Пирри с высокой долей вероятности оценил переход своего клиента в состав чемпионов России."Видаль все еще может стать игроком "Локомотива", – сказал Пирри, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Трансфер может быть осуществлен, и я бы оценил его вероятность в 90 процентов".29-летний испанец в минувшем сезоне не имел постоянного места в стартовом составе "Барселоны". Он принял участие в 15 играх, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами. В каталонском клубе защитника готовы отпустить за восемь миллионов евро.