Россиянка Мария Шарапова получила место в основной сетке четвертого турнира серии Большого шлема – Открытом чемпионате США по теннису. Она была включена в список участниц турнира, как чемпионка прошлых лет US Open.

Россиянка Мария Шарапова получила место в основной сетке четвертого турнира серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США по теннису. Она была включена в список участниц турнира, как чемпионка прошлых лет US Open.Помимо россиянки в основную сетку также попали еще пять прежних чемпионок соревнования: американки Винус и Серена Уильямс, а также Слоан Стивенс, австралийка Саманта Стосур и немка Ангелик Кербер. На турнире также выступят и теннисистки из первого десятка мирового рейтинга WTA: первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, датчанка Каролин Возняцки, представительница Украины Элина Свитолина, француженка Каролин Гарсия, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, испанка Гарбинье Мугуруса и немка Юлия Гергесс.Кроме того, благодаря специальному рейтингу, который позволяет вернуться в тур тем спортсменам, которые были травмированы, в Открытом чемпионате США примут участие еще две россиянки – Анна Блинкова и Маргарита Гаспарян.Напомним, что турнир пройдет с 27 августа по 9 сентября.