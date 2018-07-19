Казахстанский фигурист скончался от ножевого ранения, которое нанесли ему воры, пытавшиеся украсть зеркала с машины спортсмена.
Казахстанский фигурист скончался от ножевого ранения, которое нанесли ему воры, пытавшиеся украсть зеркала с машины спортсмена.
Известный
тренер Татьяна Тарасова рассказала, что в больнице к раненому призеру Олимпиады
Денису Тену не пустили его мать. "Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально
сейчас общалась с его мамой, он был еще жив. Ее не пускали к нему. Он
выдающийся. Какая трагедия", – сказала она.
Двукратный
олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что смерть бронзового
призера Олимпиады 2014 года в Сочи является большой утратой. Чемпион
подчеркнул, что в ужасе от такого известия, сообщает РИА Новости.
"Какой ужас!
Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это
большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это
ужасная новость. Слов нет", – сказал Плющенко.
Скорбит о
потере и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Он огорчена утратой в мире фигурного катания таким перспективным молодым
человеком.
"То, что
случилось с Теном – это, конечно, очень больно. Молодой, перспективный, один из
самых первых, кто так себя показал в фигурном катании, завоевал медаль в Сочи.
Самые искренние слова соболезнования от меня родным. Это утрата, потеря", – заявила
она.
В свою
очередь призер Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья
Авербух рассказал, что планировал сотрудничество с Теном и уже обсуждали
постановки.
"Он с
большим уважением относился к тому, что я делаю. Он выступал с большой радостью
в моих шоу, когда мы приезжали в Казахстан. Он очень деликатный, деликатные
родители, семья. Крайне интеллигентный, крайне утонченный человек. Выдающийся
фигурист, показал потрясающие результаты, выступая за страну, которая до него
не гордилась своими результатами. Большая потеря для семьи фигурного катания",
– цитирует Авербуха "Чемпионат".