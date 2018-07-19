Казахстанский фигурист скончался от ножевого ранения, которое нанесли ему воры, пытавшиеся украсть зеркала с машины спортсмена.

Казахстанский фигурист скончался от ножевого ранения, которое нанесли ему воры, пытавшиеся украсть зеркала с машины спортсмена.Известныйтренер Татьяна Тарасова рассказала, что в больнице к раненому призеру ОлимпиадыДенису Тену не пустили его мать. "Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквальносейчас общалась с его мамой, он был еще жив. Ее не пускали к нему. Онвыдающийся. Какая трагедия", – сказала она.Двукратныйолимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что смерть бронзовогопризера Олимпиады 2014 года в Сочи является большой утратой. Чемпионподчеркнул, что в ужасе от такого известия, сообщает РИА Новости."Какой ужас!Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Этобольшая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Этоужасная новость. Слов нет", – сказал Плющенко.Скорбит опотере и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.Он огорчена утратой в мире фигурного катания таким перспективным молодымчеловеком."То, чтослучилось с Теном – это, конечно, очень больно. Молодой, перспективный, один изсамых первых, кто так себя показал в фигурном катании, завоевал медаль в Сочи.Самые искренние слова соболезнования от меня родным. Это утрата, потеря", – заявилаона.В своюочередь призер Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф ИльяАвербух рассказал, что планировал сотрудничество с Теном и уже обсуждалипостановки."Он сбольшим уважением относился к тому, что я делаю. Он выступал с большой радостьюв моих шоу, когда мы приезжали в Казахстан. Он очень деликатный, деликатныеродители, семья. Крайне интеллигентный, крайне утонченный человек. Выдающийсяфигурист, показал потрясающие результаты, выступая за страну, которая до негоне гордилась своими результатами. Большая потеря для семьи фигурного катания",– цитирует Авербуха "Чемпионат".