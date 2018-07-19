Фотография, сделанная во время посещения детского сада Ангелой Меркель, вызвала фурор в Сети. Канцлера запечатлели во время беседы с ребятами – но на весьма двусмысленном фоне.

Фотография, сделанная во время посещения детского садаАнгелой Меркель, вызвала фурор в Сети. Канцлера запечатлели во время беседы сребятами – но на весьма двусмысленном фоне.О том, что происходит за ее спиной, канцлер Германии неподозревала. Одетая в один из своих брючных костюмов – на сей раз синего цвета-Меркель улыбается детям.Безобидный на первый взгляд снимок приобретает совсем другойсмысл, если приглядеться к фону, на котором позирует политик. На заднем плане -два больших плюшевых медведя расположились в позе, напоминающей сексуальныйакт, пишет Daily Mirror.Авторы фотографии – скорее всего, сотрудники пресс-службыканцлера Германии. Не так давно в Сети бурно обсуждали другое их творение, ссаммита G7. ТамМеркель, опершись руками на стол, строгосмотрит на сидящего перед ней Дональда Трампа.Тогда даже официальный представитель МИД России Мария Захарова решила, что это фотошоп. Позже, когда выяснилось, что снимок – не фейк, Захарова написала в Facebook, что одного этого кадра достаточно, чтобы понять, как прошел саммит G7.Президент США после публикации этого снимка обиделся. Трампзаявил, что это все те же творцы "фейковых новостей", которыеотбирают только плохие снимки с международных форумов. И в доказательствоопубликовал другие фото, где он запечатлен улыбающимся и уверенным в себе.