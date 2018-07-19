Рекорд YouTube: миллиард просмотров собрало видео Guns N’ Roses November Rain. Это первое музыкальное видео из 1990-х, которому удалось достигнуть столь значительной отметки. Более того: November Rain — первое видео с миллиардом просмотров, которое было создано еще в эру до YouTube.

Рекорд YouTube: миллиард просмотров собрало видео Guns N’ Roses "November Rain". Как отмечает пресс-служба Google, это первое музыкальное видео из 1990-х, которому удалось достигнуть столь значительной отметки.Более того: "November Rain" — первое видео с миллиардом просмотров, которое было создано еще в эру до YouTube.После выпуска прошло больше 26 лет, а видео все еще продолжают смотреть. Так, например, в 2017 году его просматривали в среднем 560 тысяч раз в день.Интересно и то, что просмотры музыкального видео с буквальным переводом "ноябрьский дождь" взлетают в ноябре. Например, в 2017-м количество просмотров именно в этом месяце было больше среднего на 41 процент.