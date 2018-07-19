Московские власти переводят оформление градостроительной
документации в электронный вид. Застройщики уже позитивно оценили переход на
цифру.
Московские власти переводят оформление градостроительной
документации в электронный вид. Застройщики уже позитивно оценили переход на
цифру.
В ближайшем будущем еще 16 услуг будут переведены в
электронный вид. Как отметила, выступая на площадке Московского урбанфорума, замруководителя
департамента градостроительной политики столицы Надежда Караванова, застройщикам
будет предоставлена возможность подачи через официальный портал мэра и
правительства Москвы единой заявки на получение технических условий, заключение
договоров о подключении, а также выдачу актов об осуществлении подключения к инженерным
сетям.
Проведенное в начале июня исследование ВЦИОМ, выполненное специально
к Урбанфоруму, выявило, что среди застройщиков выражен запрос на получение
услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим
сетям посредством заполнения единой заявки в электронной форме. За переход на
такую форму обслуживания высказалось 70% опрошенных.
Целью опроса было изучение отношения застройщиков к
изменениям в сфере строительного регулирования в Москве. Всего была опрошена
тысяча представителей бизнеса в сфере строительства.
Порядка 60% застройщиков видят позитивный эффект от перевода
услуг в электронный вид, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он
добавил, что наблюдается рост удовлетворенности застройщиков от взаимодействия
со всеми сетевыми организациями столицы. Он также сообщил, что большинство
опрошенных застройщиков заявили о том, что они достаточно хорошо информированы
о реформах в строительной сфере.
При этом он подчеркнул, что есть причины, которые, по мнению
застройщиков, сегодня мешают строить в Москве. Среди них недостаток инвестиций,
а также недостаток квалифицированных рабочих и высокие ставки по банковским кредитам.
"Первая тройка проблем, которые называют застройщики, – это
монополизация рынка строительных услуг – 46%. На втором месте -
неопределенность экономической конъюнктуры – 44% – и на третьем месте -
недоступность кредитов – 42%", – сказал Федоров.
Московский урбанистический форум – крупнейший международный
конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится
ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис будущего.
Новое пространство для жизни". С 17 по 22 июля российские и международные
эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсуждают модели
развития крупнейших мегаполисов мира.
Выступая на открытии Урбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал,
что Москва должна стать городом, удобным и комфортным для человека и отметил
лучшие столичные проекты последних лет: благоустройство города, изменения в
транспортной и социальной инфраструктуре, развитие образования и реновацию.