Московские власти переводят оформление градостроительной документации в электронный вид. Застройщики уже позитивно оценили переход на цифру.

Московские власти переводят оформление градостроительнойдокументации в электронный вид. Застройщики уже позитивно оценили переход нацифру.В ближайшем будущем еще 16 услуг будут переведены вэлектронный вид. Как отметила, выступая на площадке Московского урбанфорума, замруководителядепартамента градостроительной политики столицы Надежда Караванова, застройщикамбудет предоставлена возможность подачи через официальный портал мэра иправительства Москвы единой заявки на получение технических условий, заключениедоговоров о подключении, а также выдачу актов об осуществлении подключения к инженернымсетям.Проведенное в начале июня исследование ВЦИОМ, выполненное специальнок Урбанфоруму, выявило, что среди застройщиков выражен запрос на получениеуслуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическимсетям посредством заполнения единой заявки в электронной форме. За переход натакую форму обслуживания высказалось 70% опрошенных.Целью опроса было изучение отношения застройщиков кизменениям в сфере строительного регулирования в Москве. Всего была опрошенатысяча представителей бизнеса в сфере строительства.Порядка 60% застройщиков видят позитивный эффект от переводауслуг в электронный вид, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Ондобавил, что наблюдается рост удовлетворенности застройщиков от взаимодействиясо всеми сетевыми организациями столицы. Он также сообщил, что большинствоопрошенных застройщиков заявили о том, что они достаточно хорошо информированыо реформах в строительной сфере.При этом он подчеркнул, что есть причины, которые, по мнениюзастройщиков, сегодня мешают строить в Москве. Среди них недостаток инвестиций,а также недостаток квалифицированных рабочих и высокие ставки по банковским кредитам."Первая тройка проблем, которые называют застройщики, – этомонополизация рынка строительных услуг – 46%. На втором месте -неопределенность экономической конъюнктуры – 44% – и на третьем месте -недоступность кредитов – 42%", – сказал Федоров.Московский урбанистический форум – крупнейший международныйконгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводитсяежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис будущего.Новое пространство для жизни". С 17 по 22 июля российские и международныеэксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсуждают моделиразвития крупнейших мегаполисов мира.Выступая на открытии Урбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал,что Москва должна стать городом, удобным и комфортным для человека и отметиллучшие столичные проекты последних лет: благоустройство города, изменения втранспортной и социальной инфраструктуре, развитие образования и реновацию.