До 2026 года построят 24 объекта по переработке и утилизации отходов.

До 2026 года построят 24 объекта по переработке и утилизации отходов.Из 10 полигонов по захоронению отходов, расположенных на территории области, половина или выработала свой ресурс, или близка к этому.Проблема с дачниками?На территории региона в 2017 году произвели 3,4 миллиона тонн отходов, и почти весь этот мусор вывозят на полигоны или на несанкционированные свалки. А в территориях области, граничащих с Подмосковьем, мусор практически не вывозят. Только в Александровском районе за счёт московских дачников численность населения в летний период возрастает со 140 тысяч человек до 1 миллиона. В Киржачском и Петушинском районах дачников тоже много. Люди, которые там живут, некоторые в летний период, некоторые практически целый год, также производители отходов. К сожалению, во всех этих территориях, и в сельской местности в том числе, вывоз и утилизацию коммунальных отходов можно пока назвать стихийными.А отходы куда?Другая проблема - большое количество мусороперевозящих предприятий - свыше 70. Контролировать столько компаний очень сложно. Более того, в ближайшей перспективе встанет вопрос: «Куда везти эти отходы?». Из 10 зарегистрированных полигонов по обращению с отходами половину пора закрывать.Например, Киржачский полигон может принять только 6993 тонны, ему осталось работать только до конца года. Такая же ситуация с Юрьев-Польской свалкой, которая может «принять» не более 2000 тонн. Кольчугинский полигон и Меленковская свалка могут проработать ещё максимум пару лет, а Собинскую уже закрыли по требованию прокуратуры. Власти планируют решать проблему путём исполнения территориальной схемы обращения с отходами, которая заработает с 1 января 2019 года, как того требует федеральное законодательство. На её реализацию до 2026 года необходимо 7,5 млрд рублей.Руководство области ожидает, что в отрасль придут частные инвестиции. В территориальной схеме по обращению с отходами регион разделили на 3 зоны: В 1-ю зону входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Юрьев-Польский, Петушинский и Собинский районы.До 2026 года откроют мусоросортировочные станции (МСС) «Александров 2», «Кольчугино» и мусоросортировочные комплексы «Петушки» и «Александров». Кроме этого, реконструируют полигоны по захоронению твёрдых коммунальных отходов «Киржач», «Александров» и «Кольчугино». Суммарная мощность этих объектов - 725 тысяч тонн отходов, их общая площадь - 88,5 гектара. В зону II включили Владимир, Ковров, Радужный, Суздальский, Камешковский, Ковровский, Вязниковский и Гороховецкий районы.До 2026 года здесь введут в эксплуатацию МСС «Гороховец» и «Судогда», мусоросортировочную станцию по обработке крупногабаритных отходов «Ковров», МСС «Радужный» и «Ковров», а также мусоросортировочный комплекс «Владимир», резервный полигон в Судогодском районе и объект по переработке строительных отходов на полигоне «Марьинка». Все вместе эти объекты смогут принимать 680 тысяч тонн мусора, их общая площадь - 35,7 гектара. К зоне III отнесли город Гусь-Хрустальный, округ Муром, Меленковский, Селивановский, Муромский и Гусь-Хрустальный районы. До 2026 года реконструируют полигоны «Муром», «Меленки» и МСС «Гусь-Хрустальный». Кроме этого, откроют мусоросортировочную станцию «Муром». Эти объекты общей площадью 35 гектаров рассчитали на 410 тысяч тонн отходов. Территорию региона разделили на 3 зоны исходя из того, чтобы максимальное удаление объектов по обращению с отходами от места их сбора не превышала 30 км.Кроме этого, власти просчитали так, чтобы в каждой зоне производили приблизительно одинаковый объём мусора. Теперь компания «Владэкотехпром», назначенная региональным оператором по исполнению территориальной схемы, должна утвердить тарифы на перевозку отходов для каждой зоны и провести конкурсы по отбору вывозящих организаций. В каждой зоне будет работать только одна компания-перевозчик.КомментарийПервый заместитель губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина:- Реализация территориальной схемы обращения с отходами позволит наладить глубокую сортировку и переработку мусора, чтобы на захоронение отправляли лишь его небольшую часть. Автоматические мусоросортировочные комплексы будут работать в режиме экотехнопарков.