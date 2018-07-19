Ученые Университета Джона Хопкинса (США)
выяснили, что любители мясных продуктов рискуют стать пациентами психиатрических
клиник. Дело в том, что используемые при их приготовлении химические вещества повышают
риск развития маниакального
синдрома.
Ученые Университета Джона Хопкинса (США)
выяснили, что любители мясных продуктов рискуют стать пациентами психиатрических
клиник. Дело в том, что используемые при их приготовлении химические вещества повышают
риск развития маниакального
синдрома.
В своем
исследовании специалисты проанализировали данные, собранные в 2007-2017 годах,
о состоянии здоровья и диете 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет. При этом
среди них были как здоровые люди, так и страдающие от психических заболеваний.
Выяснилось,
что пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще ели мясо, чем респонденты
без расстройства, передает телеканал . Кроме того, были проведены эксперименты
на крысах. Они показали, что добавление нитратов, которые используются при
консервировании мясопродуктов, вызывают у грызунов гиперактивность, характерную
для маниакального синдрома, сообщает MedicalXpress.
При маниакальном синдроме отмечаются стойкое приподнятое
настроение, двигательное и психическое возбуждение. Часто приступы заболевания сопровождаются
биполярным расстройством. Эта болезнь может развиться после хирургической
операции, а также быть вызвана приемом лекарств и наркотиков.
Ранее группа
британских ученых пришла к заключению, что риск развития рака толстой кишки у
женщин можно снизить путем соблюдения специальной диеты. Она предполагает отказ
от красного мяса. Подозрения в канцерогенности мяса у ученых были
задолго до проведения данной научной работы.