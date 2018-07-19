Ученые Университета Джона Хопкинса (США) выяснили, что любители мясных продуктов рискуют стать пациентами психиатрических клиник. Дело в том, что используемые при их приготовлении химические вещества повышают риск развития маниакального синдрома.

Ученые Университета Джона Хопкинса (США)выяснили, что любители мясных продуктов рискуют стать пациентами психиатрическихклиник. Дело в том, что используемые при их приготовлении химические вещества повышаютриск развития маниакальногосиндрома.В своемисследовании специалисты проанализировали данные, собранные в 2007-2017 годах,о состоянии здоровья и диете 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет. При этомсреди них были как здоровые люди, так и страдающие от психических заболеваний.Выяснилось,что пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще ели мясо, чем респондентыбез расстройства, передает телеканал . Кроме того, были проведены экспериментына крысах. Они показали, что добавление нитратов, которые используются приконсервировании мясопродуктов, вызывают у грызунов гиперактивность, характернуюдля маниакального синдрома, сообщает MedicalXpress.При маниакальном синдроме отмечаются стойкое приподнятоенастроение, двигательное и психическое возбуждение. Часто приступы заболевания сопровождаютсябиполярным расстройством. Эта болезнь может развиться после хирургическойоперации, а также быть вызвана приемом лекарств и наркотиков.Ранее группабританских ученых пришла к заключению, что риск развития рака толстой кишки уженщин можно снизить путем соблюдения специальной диеты. Она предполагает отказот красного мяса. Подозрения в канцерогенности мяса у ученых былизадолго до проведения данной научной работы.