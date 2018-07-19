В главке столичной полиции отметили профессиональную работу сотрудников сводных отрядов полиции, осуществлявших охрану общественного порядка в столице в период проведения чемпионата мира по футболу...

В Главном управлении МВД России по г. Москве отметили профессиональную работу сотрудников сводных отрядов полиции, выполнявших задачи по охране общественного порядка в столице в период проведения чемпионата мира по футболу.Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов передал командирам сводных отрядов Благодарственные письма в адрес их руководителей – начальников подразделений МВД России на региональном уровне.За высокий уровень служебной подготовки и достойное выполнение задач по охране общественного порядка в столице в период проведения чемпионата шесть сотрудников региональных подразделений награждены «Почетной грамотой ГУ МВД России по г. Москве». Также приказом начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова 25-ти полицейским объявлена «Благодарность начальника ГУ МВД России по г. Москве».В число награжденных сотрудников полиции вошли представители различных служб и направлений деятельности органов внутренних дел.Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил коллег за активное содействие Главному управлению МВД России по г. Москве в качественном выполнении возложенных оперативно-служебных задач по охране общественного порядка в период проведения FIFA 2018 года.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве