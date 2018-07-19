После реконструкции проезжей части на одном из участков Рублевского шоссе появилась разметка, разрешающая парковку. Однако, с официально размеченных мест припаркованные автомобили увозят эвакуаторы.
<a href="http://33live.ru/novosti/19-07-2018-na-rublevskom-shosse-posporili-znaki-i-razmetka.html" target="_blank">На Рублевском шоссе поспорили знаки и разметка</a> - После реконструкции проезжей части на одном из участков Рублевского шоссе появилась разметка, разрешающая парковку. Однако, с официально размеченных мест припаркованные автомобили увозят эвакуаторы.
[url=http://33live.ru/novosti/19-07-2018-na-rublevskom-shosse-posporili-znaki-i-razmetka.html]На Рублевском шоссе поспорили знаки и разметка[/url] - После реконструкции проезжей части на одном из участков Рублевского шоссе появилась разметка, разрешающая парковку. Однако, с официально размеченных мест припаркованные автомобили увозят эвакуаторы.