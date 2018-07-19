О задачах, решаемых правоохранителями на западе Брянской области, где Россия граничит с Белоруссией и Украиной, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

На стыке трёх державНа западе Брянская область граничит с Белоруссией и Украиной, и это приносит определённую специфику в работу полицейских. Через регион идут значительные миграционные потоки, которые необходимо пресекать. А это не только люди, но и попытки провезти наркотики, оружие и другую контрабанду. Об этих и других задачах, решаемых правоохранителями, рассказывает начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Валентин Кузьмин.Цирк, да не толькоЗаглянув в прицеп грузовика, направлявшегося в Казахстан, пограничники обнаружили мини-зоопарк. В узеньких, видавших виды клетках томились домашние и дикие животные. Собачки соседствовали с тигровым питоном, двумя императорскими удавами, тремя леопардами, попугаями и пумой… По данным Интерпола, незаконный оборот экзотических животных в мире оценивается в 10 млрд долларов. И немалая доля этого теневого бизнеса приходится на нашу страну.Счастье - не в «Золотом тельце»В жизни народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко было всё - счастье и любовь, слёзы и утраты, обожание публики и яркие незабываемые роли в кино и театре. А ещё больше ролей так и не случилось. Потому что Зинаида Михайловна никогда не шла на компромисс со своей совестью и душой, оставалась, по её выражению, на стороне добра.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 27, а также на интернет-странице издания.