Некоторым клиентам компании Tesla из Германии придется выплатить властям несколько тысяч евро – именно таким был размер госсубсидии, которую немецкие покупатели Tesla получили от властей. Власти же считают, что субсидия была выплачена безо всяких на то оснований.

Некоторым клиентам компании Tesla из Германии придется выплатить властям несколько тысяч евро – именно таким был размер госсубсидии, которую немецкие покупатели Tesla получили от властей. Власти же считают, что субсидия была выплачена безо всяких на то оснований.