Некоторым клиентам компании Tesla из Германии придется выплатить властям несколько тысяч евро – именно таким был размер госсубсидии, которую немецкие покупатели Tesla получили от властей. Власти же считают, что субсидия была выплачена безо всяких на то оснований.
<a href="http://33live.ru/novosti/19-07-2018-nemeckim-pokupatelyam-tesla-model-s-pridetsya-vernut-subsidii.html" target="_blank">Немецким покупателям Tesla Model S придется вернуть субсидии</a> - Некоторым клиентам компании Tesla из Германии придется выплатить властям несколько тысяч евро – именно таким был размер госсубсидии, которую немецкие покупатели Tesla получили от властей. Власти же считают, что субсидия была выплачена безо всяких на то оснований.
[url=http://33live.ru/novosti/19-07-2018-nemeckim-pokupatelyam-tesla-model-s-pridetsya-vernut-subsidii.html]Немецким покупателям Tesla Model S придется вернуть субсидии[/url] - Некоторым клиентам компании Tesla из Германии придется выплатить властям несколько тысяч евро – именно таким был размер госсубсидии, которую немецкие покупатели Tesla получили от властей. Власти же считают, что субсидия была выплачена безо всяких на то оснований.